Mercato OL : Direction l’Espagne pour ce buteur !

L’OL pourrait perdre une gâchette offensive en cette fin de mercato estival. Un buteur des Gones se dirige vers l’Espagne.

Mercato OL : Ce crack proche de la Liga

La direction de l’OL tient peut-être la solution pour l’avenir de Georges Mikautadze. Villarreal, club espagnol, s’est positionné pour l’attaquant géorgien. L’intérêt est réel, et la piste semble sérieuse. Le transfert paraît possible. Le prix fixé par Lyon ne constitue pas un obstacle pour Villarreal. Le blocage vient d’ailleurs : le salaire. Mikautadze touche actuellement 280 000 euros par mois à l’OL, une somme jugée excessive par la direction espagnole.

Ce point freine les négociations. Pourtant, les discussions avancent. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, un accord reste probable. L’opération pourrait se conclure dans les derniers jours du mercato. Villarreal cherche à renforcer son secteur offensif et voit en Mikautadze un profil adapté.

Le joueur, lui, est en pleine forme en ce début de saison. Il trouve déjà le chemin des filets en Ligue 1. Deux matches, un but : des statistiques encourageantes pour un attaquant qui veut briller. Aujourd’hui, son départ vers la Liga semble prendre forme. Lyon y trouverait un dénouement intéressant, et Mikautadze, une nouvelle destination. Villarreal, de son côté, espère finaliser rapidement l’arrivée du Géorgien.