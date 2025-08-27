Mercato OL : Une pépite file vers l’Espagne !

La direction de l’OL est sur le point d’acter un autre départ avant la fermeture du mercato estival. Un jeune crack lyonnais va s’envoler pour l’Espagne.

Mercato OL : Un crack de Lyon en route vers la Liga !

La direction de l’OL poursuit l’opération dégraissage. Après plusieurs départs, un autre jeune va quitter le club. Cette fois, il s’agit d’Enzo Molebe, 17 ans seulement, mais déjà considéré comme l’un des talents prometteurs du football français. Le club lyonnais essaie tant bien que mal de retenir Malick Fofana. Mais pour Molebe, la situation semble différente.

RMC Sport révèle que l’OL souhaite conclure une vente. L’option privilégiée mène vers le FC Séville. Le club andalou apprécie ses qualités et négocie avec Lyon depuis quelques semaines. Les discussions avancent, les détails de l’opération se précisent. Molebe n’a pas encore trouvé sa place dans l’effectif professionnel. Malgré son potentiel, il peine à s’imposer chez les Gones. Or, Lyon traverse une phase délicate financièrement.

Le club espère récupérer entre 5 et 10 millions d’euros grâce à ce transfert. Une somme jugée nécessaire pour équilibrer ses comptes et préparer d’autres mouvements. Formé à Lyon, Enzo Molebe reste lié aux Gones jusqu’en juin 2027. Mais son avenir devrait s’écrire en Espagne. Le FC Séville pourrait donc accueillir cette pépite française.