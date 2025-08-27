OL Mercato : Une offre tombe pour un milieu de Lyon

Un club espagnol se propose de débarrasser l’OL d’un joueur sur qui Paulo Fonseca ne compte pas. Il a soumis une offre à la Direction de Lyon.

Mercato : Le Real Saragosse sollicite le prêt de d’Akouokou

L’OL pourrait se séparer de Paul Akouokou, pendant ces derniers jours du mercato d’été. Le Real Saragosse s’intéresse à ce dernier. Il souhaite se faire prêter les services du milieu de terrain pour la saison 2025-2026. Selon les informations d’El Periodico d’Aragon, le club évoluant en deuxième division espagnole a proposé à l’Olympique Lyonnais de prendre une partie du salaire du Gone en charge. Soit 600 000 € brut, alors que le revenu annuel de l’International ivoirien (4 sélections) est estimé à 1,5 M€ par la source.

Le club rhodanien souhaite certes se débarrasser du joueur de 27 ans, mais la proposition du club d’Aragon a peu de chances d’intéresser la présidente Michele Kang. D’ailleurs, la source indique que l’OL songerait à inclure une option d’achat automatique en cas de montée de l’équipe entraînée par Gabi en Liga. Avec cette option, le Real Saragosse aurait plus de chances d’obtenir le prêt de Paul Akouokou, dont le contrat à Lyon est valide jusqu’en juin 2027.

OL : Paul Akouokou, un flop de 3 M€

Pour rappel, le natif d’Abidjan (Côte d’Ivoire) a été recruté au Real Betis, le 1er septembre 2023, contre 3 millions d’euros. Mais il n’a pas réussi s’imposer dans l’équipe de l’Olympique Lyonnais. En deux ans, Paul Akouokou n’a joué que 14 matchs, toutes compétitions confondues, avec les Gones. Selon le site internet spécialisé, Transfermarkt, il est évalué à seulement 800 000 €.