Mercato : Le Bayern Munich répond au PSG pour Michael Olise

Alors que le mercato estival referme ses portes le 1er septembre à 20 heures, le PSG rêverait de déloger Michael Olise du Bayern Munich. Mais le club allemand ne compte pas se laisser faire aussi facilement.

Mercato : Michael Olise dans le viseur du PSG

Ces dernières heures, plusieurs sources, dont le journaliste Florian Plettenberg, évoquent un intérêt du Paris Saint-Germain pour Michael Olise. De quoi faire rêver les supporters du PSG, impatients de découvrir une connexion Ousmane Dembélé – Désiré Doué – Michael Olise similaire à celle existante en Équipe de France sous la direction de Didier Deschamps.

Sur un nuage avec le Bayern Munich, l’ailier de 23 ans a inscrit 12 buts et délivré 15 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues. Et tout logiquement, les performances de l’ancien joueur de Crystal Palace attirent l’attention d’autres grands clubs européens, notamment le PSG.

D’après les informations de Sky Sport Allemagne, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos considèrent le natif de Londres comme « une cible de rêve. » Si une offensive est très peu probable dans les cinq prochains jours, le Champion de France et d’Europe commencerait déjà à placer ses pions pour le mercato estival de 2026. Michael Olise ne disposant pas de clause libératoire dans son contrat courant jusqu’en juin 2029.

Le Paris SG ne pense pas encore à Michael Olise

Le journaliste Florian Plettenberg affirme que « malgré d’autres rapports, Michael Olise n’a pas de clause libératoire dans son contrat avant 2029. Le FC Bayern est serein. Il est appelé à devenir l’une des figures emblématiques du club dans les années à venir. Cependant, les grands clubs se positionnent déjà en retrait. Le Paris Saint-Germain l’a dans son viseur. C’est une cible de rêve pour le PSG. »

Sauf que cette grosse rumeur ne serait que pure illusion. Très actif sur Twitter et influent dans la communauté parisienne, le compte PSG Inside Actus dément formellement toute approche du Paris SG pour Olise avec un message ferme : « C’est faux », écrit le réseau social dédié aux Rouge et Bleu.