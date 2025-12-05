Mercato OM : Rendez-vous décisif, une recrue approche !

Directeur sportif de l’OM, Medhi Benatia semble déterminé à signer le jeune défenseur croate Branimir Mlacic cet hiver. Des émissaires phocéens sont attendus cette semaine en Croatie.

En cette fin d’année 2025, l’Olympique de Marseille affute ses armes. Le club présidé par Pablo Longoria compte profiter du mercato hivernal pour étoffer ses lignes. C’est dans cette optique que les recruteurs de l’OM se sont récemment positionnés sur le dossier Branimir Mlacic. Le jeune défenseur de 18 ans est la nouvelle révélation Hajduk Split.

Il en est déjà à 11 matchs disputés cette saison dans le championnat croate. Et ses performances attirent l’attention de plusieurs clubs européens. L’OM en fait partie. Les Olympiens verraient en lui un profil crédible pour l’avenir. Le directeur sportif Medhi Benatia et son équipe s’apprêtent même à passer à la vitesse supérieure dans ce dossier.

Le média local Slobodna Dalmacija révèle que des émissaires de l’OM sont attendus dès samedi en Croatie. L’objectif de cette délégation ? Superviser de très près Branimir Mlacic lors du choc entre le Dinamo Zagreb et Hajduk Split. Les responsables phocéens devraient être vite convaincus par ses performances.

L’Inter Milan a pris de l’avance

Rappelons que l’OM n’est pas seul sur ce coup. Le finaliste de la dernière Ligue des champions, l’Inter Milan, tente aussi d’attirer Branimir Mlacic dans ses rangs. Une offre de 6 millions d’euros aurait déjà été transmise pour son transfert.

L’affaire serait bouclée à « 80% » entre les différentes parties. Mais l’Olympique de Marseille n’a pas encore dit son dernier. Un retournement de situation est encore possible. Sachant que Hajduk Split serait prêt à céder son jeune crack au plus offrant. Les jours à venir seront décisifs dans ce dossier.

