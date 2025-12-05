Alerte rouge à l’OM : L’Arabie saoudite fonce sur Balerdi !

La direction de l’OM s’est longtemps opposée à un départ de Leonardo Balerdi. Mais en plus de la Juventus, un autre prétendant venu de l’Arabie saoudite s’invite dans la danse.

Mercato OM : Al-Qadsiah tente de recruter Leonardo Balerdi !

Ses soucis physiques l’ont freiné dans son élan à l’Olympique de Marseille. Malgré cela, Leonardo Balerdi reste le patron incontesté de la défense phocéenne. Son engagement et ses qualités font de lui pion essentiel du dispositif de Roberto De Zerbi. Un statut qu’il défendra ce vendredi face au LOSC.

Sa montée en puissance à l’OM ne passe pas inaperçue. La Juventus Turin reste aux aguets. La Vieille Dame suit attentivement le défenseur argentin depuis de longue date. Elle est prête à saisir la moindre opportunité pour le déloger de Marseille. Mais une menace financière bien plus importante vient de se signaler.

Le journaliste Mattéo Moretto le confirme, le club saoudien d’Al-Qadsiah a fait une entrée fracassante dans ce dossier. Le club saoudien chercherait à recruter Leonardo Balerdi dès l’ouverture du mercato hivernal.

Al-Qadsiah quiere a Leonardo Balerdi. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) December 5, 2025

L’Olympique de Marseille campe sur sa position

Cette intrusion est particulièrement alarmante pour l’OM. Sachant que les formations d’Arabie saoudite sont reconnues pour leurs offres faramineuses. Et ce n’est pas Pierre-Emerick Aubameyang qui dira le contraire. Lui qui a effectué une saison à Al-Qadsiah avant de revenir à l’Olympique de Marseille

Pour l’heure, la direction de l’OM campe sur sa position. La porte reste fermée pour Leonardo Balerdi. Cette donne pourrait tout de même évoluer en cas d’offres démesurées venues du Moyen-Orient. Le capitaine marseillais risque ainsi de vivre un mercato mouvementé cet hiver.

