Mercato Stade Rennais : Deux gros transferts programmés ?  

Deux indésirables du Stade Rennais pourraient claquer la porte lors du prochain mercato hivernal.

Mercato Stade Rennais : Deux cadres poussés vers la sortie ?

Le Stade Rennais retrouve sa vigueur. Quatre victoires d’affilée, et Habib Beye, hier menacé, se retrouve aujourd’hui en bonne position. L’équipe remonte, se replace à la 5ᵉ place, à deux points de Lille. Cette dynamique libère Beye. Les Rennais attaquent la fin d’année avec un rendez-vous brûlant au Parc des Princes contre le PSG.

Le coach rennais a aussi janvier en tête. Un mercato pour nettoyer un peu son vestiaire. Car deux cadres jouent beaucoup moins : Ludovic Blas et Seko Fofana. Et Beye, sans l’avouer totalement, a laissé entendre qu’ils ne seraient pas retenus. « Il y a des joueurs cadres qui jouent moins, il faut aussi regarder leur statut, et il peut y avoir un désir pour eux d’aller voir ailleurs, ou une volonté mutuelle d’aller en ce sens, et on sera obligé d’en discuter », a-t-il dit.

À voir

Mercato : Le LOSC fixe le tarif de Bouaddi, le PSG dégoûté ?

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Accord conclu, deux cracks vont signer !

Si l’un ou les deux venaient à partir, cela ouvrirait aussi la porte à l’arrivée d’un ou deux renforts. Des joueurs pour booster la seconde partie de saison. « Je pense que ce mercato sera assez calme, mais il y a quand même une volonté d’ajuster ce groupe et de faire des choix pour que cette équipe soit meilleure, qu’il y ait peut-être une forme une régénération à travers une ou deux arrivées », a-t-il dit.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Stade Rennais : Beye prépare du lourd contre le PSG !

Stade Rennais : Habib Beye lance un avertissement au PSG !

À voir

Alerte rouge à l’OM : L’Arabie saoudite fonce sur Balerdi !

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré prépare un coup de maitre en Ligue 1