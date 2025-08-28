Mercato RC Lens : Un ailier arrive enfin, accord signé !

Le RC Lens ne lâche rien en cette fin de mercato. Le club nordiste vient de s’attacher l’arrivée d’un nouvel ailier droit. Abdallah Sima de Brighton est attendu.

Mercato : Le RC Lens s’offre Abdallah Sima, arrivée imminente

Le RC Lens a une priorité dans cette dernière ligne droite du mercato : renforcer son attaque. Les Lensois poursuivent les négociations pour faire venir Lassine Sinayoko de l’AJ Auxerre. En attendant, ils viennent de mettre la main sur un ailier de droit qui connait bien la Ligue 1. Il est question d’Abdallah Sima.

Lire aussi : Mercato : RC Lens tient son buteur, accord proche avec l’AJA

À voir

Mercato OM : De Zerbi tire les ficelles, une recrue débarque !

L’attaquant sénégalais de Brighton est un profil qui plaît beaucoup au RC Lens. Sa dernière saison en prêt à Brest a été particulièrement intéressante : 12 buts inscrits en 40 matchs. Les performances d’Abdallah Sima ont convaincu les Sang et Or de passer à l’action pour sa signature. Leurs échanges ont rapidement été fructueux.

Lire aussi : LdC – Stade Brestois : Abdallah Sima nommé pour le titre de joueur de la semaine

🚨| RC Lens have reached an agreement with Brighton to sign Abdallah Sima.



The French side will pay £3.8million (€4.5m) plus add-ons for the forward. #BHAFC



[via @sebnonda] pic.twitter.com/P6zLO47pnj — The Brighton Base (@TheBrightonBase) August 28, 2025

Foot Mercato assure que le RC Lens et Brighton se sont entendus pour Abdallah Sima. Les Lensois ont mis 4,5 millions d’euros pour son transfert. L’attaquant de 24 ans sera sans doute un atout offensif pour le groupe de Pierre Sage. Son officialisation au RCL ne saurait tarder. L’ancien attaquant de Brest devrait signer un contrat quatre saisons avec les Sang et Or.