OM–Toulouse FC : L’annonce choc qui inquiète à Marseille !

L’OM a encore laissé filer une occasion en or de prendre la tête de Ligue 1, et cette fois, l’avertissement venu des consultants sonne comme un vrai signal d’alarme. Entre fatigue, manque d’inspiration et dépendance à Mason Greenwood, Marseille s’est exposé à une inquiétude grandissante après le nul 2-2 face au Toulouse FC.

OM : Un rendez-vous manqué avec la tête du championnat

Marseille savait. Le PSG avait trébuché plus tôt dans la journée en concédant une défaite 1-0 face à l’AS Monaco. Ce qui offrait à l’Olympique de Marseille un boulevard vers la première place. Mais comme souvent cette saison, les hommes de Roberto De Zerbi ne sont pas parvenus à transformer l’espoir en triomphe. La dynamique semblait pourtant idéale : une victoire pleine d’adrénaline contre Newcastle en Ligue des champions et une ambiance portée par l’optimisme.

Lire aussi : Ligue 1 : L’OM gâche tout face au Toulouse FC !

À voir

OL-FC Nantes : Les compos ! Les choix risqués de Luis Castro

Mais face à Toulouse, tout s’est étiolé. Le pressing s’est desserré, les jambes ont pesé, et l’inspiration offensive a manqué. Gaël Clichy résume parfaitement ce paradoxe marseillais sur After Foot de RMC : « Les gens ne réalisent pas que c’est compliqué de rentrer dans un match en ayant le résultat positif pour toi et en te disant : « il faut aller chercher quelque chose » ».

Au lieu de surfer sur le momentum, l’OM s’est heurté à une équipe toulousaine libérée, audacieuse, qui n’a jamais cessé de proposer. « Toulouse, c’est une équipe qui propose toujours quelque chose… Quand tu reviens de cette ferveur où tu termines sur les chapeaux de roue contre Newcastle, c’est jamais facile de négocier ces moments-là », poursuit Clichy. Le constat est sec, presque amer : Marseille a vacillé au moment où il devait s’élever.

Greenwood attendu comme un sauveur… et c’est tout Marseille qui s’étouffe

Plus le match avançait, plus une sensation gênante s’installait : l’OM attendait un miracle. Un geste venu d’ailleurs, signé Greenwood, Aubameyang ou Paixão. En somme, un éclair individuel pour masquer les lacunes collectives. Clichy a pointé du doigt cette dérive inquiétante : « Avec la fatigue, tu sens que tout le monde se regarde pour que l’exploit individuel vienne de Greenwood… et au final, quand tu vois que ça n’arrive pas, tu sens une équipe chahutée ».

Le réalisme, lui, n’a jamais répondu présent. Pire : la punition aurait pu être bien plus lourde. « On peut dire qu’ils perdent deux points… mais en vrai, il peut y avoir 3-0 facile pour Toulouse à l’heure de jeu, et ça aurait été clair et net », avertit le champion d’Angleterre 2012. Une déclaration choc, qui porte un message limpide : Marseille n’a pas simplement calé. Il a tremblé.

Une alerte avant la tempête ?

Ce nul concédé dans les ultimes secondes n’est pas qu’un simple accident. Il révèle une dépendance excessive à Greenwood, une fatigue qui s’installe et des fragilités que De Zerbi devra colmater rapidement. Marseille rêve du sommet, mais vacille trop souvent au pied de la montagne. Le choc annoncé par Clichy résonne plus fort qu’un simple commentaire : c’est un signal de détresse pour un Olympique de Marseille qui joue gros dans les semaines à venir.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato OM : La grosse annonce de Mason Greenwood !

À voir

PSG : Luis Enrique alerte, gros problème au Paris SG

Mercato : Accord entre le SRFC et l’OM pour Ludovic Blas ?

OM : Bakola forfait, ce que De Zerbi a vraiment décidé