OL-FC Nantes : Les compos ! Les choix risqués de Luis Castro

En fermeture de la 14e journée de Ligue 1, l’OL reçoit le FC Nantes ce dimanche à 20h45. Découvrez les compositions d’équipes de Paulo Fonseca et son homologue Luis Castro, entraîneur des Canaris.

OL – FC Nantes : Luis Castro refuse de se renier

Englué dans les profondeurs du classement (16e), le FC Nantes aborde un déplacement très périlleux dans le Rhône pour défier l’Olympique Lyonnais, ce soir, en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Un match que les hommes de Luis Castro aborderont encore amoindris puisque des éléments importants comme Francis Coquelin et Louis Leroux sont encore à l’infirmerie.

Mais l’entraîneur des Canaris va s’appuyer sur d’autres forces vives pour essayer de faire un gros coup. Pour piéger les garçons de Paulo Fonseca, Luis Castro va opter pour son schéma en 4-3-3 assez offensif avec le vétéran Youssef El-Arabi en pointe, soutenu par les remuants Matthis Abline et Mayckel Lahdo, préféré à Herba Guirassy.

Dans l’entrejeu, l’ancien Lyonnais Johann Lepenant est aligné aux côtés de Junior Mwanga et Kwon Hyeok-kyu pour un milieu de terrain assez joueur. Chidozie Awaziem et Tylel Tati débutent en défense centrale, avec Kelvin Amian et Nicolas Cozza sur les côtés. Anthony Lopes enchaîne dans les buts pour cette rencontre contre son ancien club.

En face, l’Olympique Lyonnais commence avec un 11 de départ qui a le don de mettre sur les nerfs ses supporters avant le début de la rencontre. En effet, Paulo Fonseca a choisi de surfer sur la belle victoire acquise jeudi en Ligue Europa. Si l’adversité du Maccabi Tel Aviv a pu faire parler, l’entraîneur de l’OL a été séduit par le visage de son équipe en 3-4-3. Pas de raison donc de changer même si le Portugais a effectué un changement.

Plutôt à son avantage comme piston droit, Ainsley Maitland-Niles laisse sa place à Hans Hateboer qui revient de suspension. Le Néerlandais qui n’avait joué que cinq minutes pour sa première titularisation à Brest va devoir engranger du temps de jeu.

Avec la perspective de la CAN et donc des départs de Moussa Niakhaté et Clinton Mata, il a un coup à jouer d’autant plus que l’OL reste dans un système à trois centraux. Pour le reste, pas de surprise, Martin Satriano continue à la pointe de l’attaque, malgré sa disette. Il sera épaulé par Sulc et Tolisso.

La compo de l’OL

Gardien : Greif

Défenseurs : Tessmann, Niakhaté, Tagliafico

Milieux : Hateboer, De Carvalho, Morton, Abner

Attaquants : Sulc, Tolisso, Satriano.

Le 11 du FC Nantes

Gardien : Lopes

Défenseurs : Amian (c), Awaziem, Tati, Cozza

Milieux : Mwanga, Kwon, Lepenant

Attaquants : Abline, El-Arabi, Lahdo.