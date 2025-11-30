Ligue 1 : Clément Turpin prend cher après AS Monaco – PSG !

Samedi soir, l’AS Monaco s’est imposé au stade Louis II face au PSG à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Plus que l’exploit des hommes de Sébastien Pocognoli, c’est la prestation de Clément Turpin, l’arbitre de la rencontre, qui continue de faire parler.

AS Monaco – PSG : Clichy scandalisé par Clément Turpin

La belle victoire de l’AS Monaco contre le PSG est désormais éclipsée par l’erreur de jugement de Clément Turpin. Sur un très vilain tacle de Lamine Camara, l’ASM aurait dû se retrouver à 10, sauf que l’arbitre du match et ses assistants à la VAR ont vu cela autrement. Ancien défenseur de l’équipe, Gaël Clichy estime que cette décision est totalement choquante.

« C’est rouge, sans discussion. C’est choquant qu’il n’y ait pas intervention de la VAR… C’est une grosse faute de l’arbitre. C’est un malheur qu’il n’y ait pas eu carton rouge », a pesté l’ex-joueur d’Arsenal sur RMC. Et il n’est pas le seul à ne pas comprendre la décision de Clément Turpin de sanctionner simplement le milieu de terrain monégasque d’un carton jaune.

Présent sur le plateau de l’émission Téléfoot ce dimanche matin sur TF1, Bixente Lizarazu est sorti de ses gonds en revoyant les images de la faute de Lamine Camara sur Lucas Chevalier. « À vitesse réelle ou sur les ralentis, c’est rouge dix fois ! », a notamment lancé le Champion du Monde 1998, avant d’ajouter : « c’est un tacle stupide. C’est sûr que Lucas Chevalier a eu beaucoup de chance. »

Au micro de RMC ce dimanche, Pascal Dupraz a, lui aussi, exprimé son mécontentement après avoir visualisé cette image qui aurait mettre un terme à la carrière du gardien de but parisien. « C’est pour ça que ça nous arrive, excepté Luis Enrique, de gueuler après les arbitres. C’est incompréhensible ! Ils sont plusieurs arbitres et ils n’arrivent pas à déterminer que ça méritait rouge. C’est rouge pour Camara », a indiqué le technicien français.

Heureusement pour Lucas Chevalier, il y a eu plus de peur que de mal. Comme le rapporte le quotidien L’Équipe ces dernières heures, le protégé de Luis Enrique devrait pouvoir tenir sa place lors de la réception du Stade Rennais en Ligue 1 samedi prochain.

Comme ses coéquipiers, l’international français va profiter du repos accordé à l’entraîneur, « mais devra tout de même effectuer des soins dans les prochains jours. Si besoin, il pourra manquer une ou deux séances d’entraînement sur le terrain, par précaution », précise le quotidien sportif. Marquinhos et ses partenaires bénéficient de trois jours de repos et retrouveront le Campus PSG mercredi à 17h, rapporte de son côté le journaliste Loïc Tanzi.

