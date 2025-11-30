PSG : Luis Enrique alerte, gros problème au Paris SG

Battu à Monaco et émoussé physiquement, le PSG traverse un moment charnière. En privé, Luis Enrique a tiré la sonnette d’alarme : ses joueurs sont exténués.

Un Paris SG sans ressort à Monaco

Le PSG a pris un coup derrière la tête samedi soir, battu 1-0 par une formation monégasque plus alerte, plus agressive et surtout plus lucide. Sur la pelouse de Louis-II, les Parisiens ont affiché un visage étrangement apathique, ce qui confirme un essoufflement qui couve depuis plusieurs semaines. Pourtant, Luis Enrique s’est montré inflexible au moment d’évoquer la fatigue en conférence de presse. « Ce serait très facile pour moi de dire ça. Je n’ai aucune excuse, on doit chercher à performer tous les jours », a-t-il martelé.

L’Espagnol a même salué le mérite de l’adversaire : « Ça n’a pas été facile pour Monaco mais ils ont plus mérité que nous (…) pour nous ça a été une mauvaise soirée. » Une lucidité froide, presque clinique, pour un technicien qui n’a pas voulu dévier de sa ligne : exigence totale, quelles que soient les circonstances.

En privé, Luis Enrique tire le signal d’alarme

Mais derrière la façade, le diagnostic est sans appel. Selon Le Parisien, Luis Enrique et son staff ont bel et bien constaté un sérieux coup de mou dans l’effectif. La seconde période face à Tottenham, mercredi, aurait mis en lumière un effondrement physique inquiétant. Au camp des Loges, l’inquiétude est réelle : le groupe tire la langue et le calendrier n’a rien d’un allié.

Le coach a donc tranché, en accordant trois jours de repos à ses joueurs pour tenter de recharger les batteries avant la réception du Stade Rennais. Reste à savoir si ce bol d’air suffira. À Paris, le moindre grain de sable devient vite un éboulement, et Luis Enrique le sait mieux que personne. Le PSG doit réagir.

