Mercato ASSE : 3,5M€ ! Saint-Étienne tient son futur gardien

L’ASSE avance ses pions avec ambition sur le mercato. Les Verts auraient trouvé leur futur dernier rempart. Une pépite norvégienne, déjà courtisée, semble plus proche que jamais du Forez.

Mercato ASSE : Tangvik, le mur venu du Nord

Selon Transfert Radar, l’ASSE regarde loin, et surtout froid. Direction la Norvège, où Sander Tangvik illumine les cages de Rosenborg. À seulement 22 ans, le gardien a déjà empilé 14 clean sheets, preuve d’une maturité qui dépasse largement son âge. Sous contrat jusqu’en 2027, son prix estimé à 3,5 M€ reste abordable… pour l’instant. Car en Scandinavie, on sait très bien comment réchauffer les enchères.

Les dirigeants stéphanois, eux, ont compris l’urgence. En pleine course à la remontée, sécuriser le poste de gardien devient une priorité vitale. Et Tangvik coche toutes les cases : fiable, jeune, ambitieux. Bref, un profil taillé pour Geoffroy-Guichard. Avec 29 points après 15 journées, les Verts avancent sans trembler mais sans excès de confiance.

Chaque détail compte, et renforcer la défense maintenant pourrait faire la différence en fin de saison. D’autant que certains joueurs pourraient filer cet hiver, obligeant l’AS Saint-Etienne à anticiper intelligemment. Tangvik, lui, pourrait débarquer dès janvier. Un pari maîtrisé, une vision claire : rebâtir une forteresse pour mieux retrouver la Ligue 1.

