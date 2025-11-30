Mercato : 90M€ ! Le PSG offre un joli cadeau à Luis Enrique

Ce n’est pas encore Noël, mais au PSG, Nasser Al-Khelaïfi s’active déjà pour combler son entraîneur Luis Enrique. Les bonnes nouvelles s’accumulent dans ce sens.

Mercato : Après Willian Pacho, le PSG boucle un autre dossier important

Le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup lors du mercato d’été 2024 en achetant Willian Pacho. Arrivé contre une enveloppe de 40 millions d’euros en provenance de l’Eintracht Francfort, le défenseur central équatorien s’est révélé comme l’élément fort de l’arrière-garde du PSG, qui voit maintenant son futur se construire autour du joueur de 24 ans.

Face à l’intérêt que suscite son numéro 51 chez d’autres grands clubs européens, le PSG a rapidement pris les dispositions pour le verrouiller définitivement. Selon les informations du quotidien L’Équipe, Pacho, initialement lié jusqu’en 2029, pourrait prochainement signer un nouveau bail jusqu’en juin 2030 avec à la clé une nette revalorisation salariale.

À voir

Mercato : Accord entre le SRFC et l’OM pour Ludovic Blas ?

Lisez aussi : Mercato PSG : Willian Pacho répond en personne au Real Madrid

Une offre aurait d’ailleurs déjà été transmise au joueur du PSG qui espérerait « annoncer de bonnes nouvelles bientôt. » De quoi réjouir l’entraîneur Luis Enrique, dont Willian Pacho est l’un des premiers noms qu’il coche à chacune de ses compositions d’équipes. Mais ce n’est pas tout.

Désiré Doué vers une prolongation jusqu’en 2030

En effet, le journaliste italien Nicolo Schira assure que Nasser Al-Khelaïfi et la direction du PSG aurait prévu d’étendre le contrat de Désiré Doué. Toujours blessé, le milieu offensif de 20 ans se remet progressivement de sa grosse lésion musculaire de la cuisse droite, contractée le 29 octobre dernier.

L’ailier parisien, recruté il y a un an et demi pour 50 millions d’euros, en provenance du Stade Rennais, a malgré tout participé aux plus gros succès parisiens la saison dernière. Qu’il s’agisse de la Ligue 1, de la Coupe de France, ou du premier titre en Ligue des Champions. Élu Golden Boy 2025, Désiré Doué est la grosse révélation de la saison 2024-2025 au PSG.

À voir

Ligue 1 : Clément Turpin prend cher après AS Monaco – PSG !

Lisez aussi : PSG: Avant Tottenham, Désiré Doué annonce une bonne nouvelle

Satisfait des performances de son numéro 14, le club de la capitale veut le récompenser avec un nouveau contrat jusqu’en juin 2030 avec une augmentation de salaire, à la hauteur de son importance croissante au sein de l’effectif. De son côté, le journal Le Parisien révèle qu’il n’est pas exclu que Doué reprenne les exercices sur le terrain dès la semaine prochaine.

Le Paris Saint-Germain entre dans une fin d’année particulièrement chargée, marquée notamment par la finale de Coupe intercontinentale, le 17 décembre à Doha, un rendez-vous auquel Doué, actuellement estimé à 90 millions d’euros sur Transfermarkt, peut encore espérer participer.

Lire aussi sur le PSG

Mercato : Après Désiré Doué, le PSG chasse encore au SRFC !

À voir

Mercato OM : La grosse annonce de Mason Greenwood !

PSG : Après Dembélé, Désiré Doué sur le toit de l’Europe !

PSG Mercato : Akliouche ou Mora pour remplacer Désiré Doué ?