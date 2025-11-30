Mercato OM : La grosse annonce de Mason Greenwood !

L’été passé, l’OM s’est montré très actif avec pas moins de 12 nouvelles recrues, offrant à Roberto De Zerbi plusieurs options pour cette saison. Un effort de la direction qui réjouit Mason Greenwood, l’attaquant anglais du club phocéen.

Mercato OM : Mason Greenwood salue l’apport des recrues

Profitant de la remise de son trophée de meilleur joueur de Ligue 1 pour le mois d’octobre, Mason Greenwood a accordé une interview à Téléfoot ce dimanche matin. À cette occasion, le joueur de l’Olympique de Marseille s’est prononcé sur l’apport des recrues estivales sur le début de saison de l’équipe de Roberto De Zerbi. Pour le joueur de 24 ans, les arrivées des nouveaux joueurs « très très forts », l’OM possède désormais une équipe plus soudée que la saison dernière.

« Nous avons signé pas mal de joueurs, des joueurs très très forts. Nous nous sommes évidemment améliorés dans certains domaines. J’ai l’impression que nous sommes un peu plus une équipe cette saison. Nous sommes tous sur la même longueur d’onde et ça se voit », a déclaré Mason Greenwood, qui espère que les recrues permettront au collectif marseillais de détrôner le Paris SG pour le titre de Champion de France en fin de saison.

« Nous sommes deuxièmes et j’espère que nous pourrons continuer à nous battre pour être numéro un », a ajouté le partenaire de Pierre-Emerick Aubameyang. Après la défaite des hommes de Luis Enrique face à l’AS Monaco (0-1), samedi après-midi, l’OM n’est pas parvenu dans la même soirée à s’emparer de la première place au classement en concédant le match nul contre le Toulouse FC (2-2).

