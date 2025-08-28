Mercato OL : Lyon sur un gros coup en défense

L’OL aurait de vue sur César Azpilicueta pour anticiper les absences de deux défenseurs centraux, pendant la CAN 2025, en décembre-janvier.

Mercato : L’OL négocie l’arrivée de César Azpilicueta

L’OL va perdre Moussa Niakhaté et Clinton Mata pendant la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2025 au Maroc. Les internationaux Sénégalais et angolais vont rejoindre leur sélection respective une dizaine de jours avant le d’envoi de la compétition. L’absence de ces deux défenseurs titulaires va se ressentir sur l’équipe de Paulo Fonseca.

Pour ne pas se trouver handicaper en défense centrale, l’Olympique Lyonnais veut recruter César Azpilicueta par anticipation. D’après les informations de RMC, les dirigeants de Lyon sont entrés en négociations avec l’International espagnol (44 sélections), dont l’expérience du haut niveau intéresse Paulo Fonseca. De plus, il est libre depuis la fin de son contrat à l’Atlético Madrid en juin 2025 et il connait déjà la Ligue 1 pour avoir joué à l’Olympique de Marseille entre 2010 et 2012.

OL : Azpilicueta, un taulier et un leader du vestiaire

Le joueur de 36 ans a été a été un pilier de la défense de Chelsea FC pendant 11 saisons consécutives, d’août 2012 à juillet 2023. Polyvalent, l’ancien capitaine des Blues (2017-2023) a disputé 158 matchs en défense centrale, 290 comme arrière latéral droit, 136 en position d’arrière gauche, 46 comme milieu droit et 6 en milieu gauche. Véritable taulier et leader de vestiaire, César Azpilicueta s’annonce comme un gros coup pour l’OL en cette fin de mercato.