Mercato OL : Une nouvelle priorité se dégage à Lyon

En plus du joueur offensif recherché, l’OL a une nouvelle priorité en raison de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue entre décembre 2025 et janvier 2026.

Mercato : Niakhaté et Mata absents pendant la CAN

L’OL est en quête d’un joueur offensif, alors que le départ de Malick Fofana se profile. La cible actuelle de Lyon est Facundo Buonanotte de Brighton. Il a été convaincu par Paulo Fonseca à qui il a donné son accord de principe. Cependant, la direction du club britannique n’est pas encline à prêter le milieu offensif ou ailier en dehors de la Premier League, selon L’Équipe. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs pour trouver un éventuel accord.

Lisez aussi : OL Mercato : L’ultime décision tombe pour Malick Fofana

Entretemps, le club rhodanien doit songer à anticiper les départs de Moussa Niakhaté et Clinton Mata pendant la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Les deux défenseurs centraux titulaires de l’Olympique Lyonnais sont respectivement des internationaux Sénégalais et angolais.

OL : Recruter un défenseur central par anticipation

Ils devront rejoindre leurs sélections au moins 10 jours avant le début du tournoi, ce qui serait préjudiciable à l’équipe de Paulo Fonseca. Il ne pourra compter que sur deux joueurs qui n’ont aucune expérience en Ligue 1 : la recrue Ruben Kluivert (24 ans) et Téo Barisic (20 ans) de la Réserve lyonnaise.

À voir

PSG : Le prochain gros transfert après Donnarumma se précise

Lisez ausi : Mercato OL : Accord trouvé, un joueur offensif en approche

De ce fait le recrutement d’un arrière central semble également prioritaire. Et l’OL serait bien inspiré de renforcer sa défense centrale dès cet été. Cela permettrait à l’entraîneur des Gones d’intégrer la probable recrue, en prévision de l’absence de Moussa Niakhaté et Clinton Mata, étant donné que le mercato hivernal n’ouvrira qu’en janvier 2026.