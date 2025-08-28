Ligue des champions : Gros frisson à l’OM après le tirage

Vice-champion du France, l’OM savait que le défi serait de taille en Ligue des champions cette saison. Les Phocéens ont hérité d’un tirage relevé, composé du Real Madrid et de Liverpool.

Ligue des champions : L’OM face au Real Madrid et Liverpool dans son groupe

Le tirage au sort de la Ligue des champions s’est déroulé ce jeudi Monaco. Le verdict est sans appel pour l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a hérité d’un groupe particulièrement compliqué. Les hommes de Roberto De Zerbi devront se frotter à des cadors du continent. Les Olympiens iront défier le Real Madrid dans l’antre du Santiago Bernabeu.

Ils auront aussi l’occasion d’accueillir Liverpool, un autre adversaire redoutable dans cette prestigieuse compétition. L’ambiance au Vélodrome promet d’être intense pour ce choc européen. Cette double confrontation enflamme déjà les supporters de l’OM sur la toile. Les Phocéens devront se montrer à la hauteur de l’évènement.

🚨OFFICIEL : L'OM AFFRONTERA LIVERPOOL EN LIGUE DES CHAMPIONS ! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Le match se jouera au Vélodrome. pic.twitter.com/wMEzztzRKA — Massilia Zone (@MassiliaZone) August 28, 2025

Ils devront batailler pour tenter de sortir de ce groupe relevé. L’AS Monaco, de son côté non plus, n’a été épargnés. Les Monégasques feront aussi face au Real Madrid, Manchester City et la Juventus. Champion en titre, le PSG retrouvera le Bayern Munich et le FC Barcelone. Les clubs français sont donc prévenus : la bataille européenne sera farouche cette saison.

Les adversaires de l’OM :

Real Madrid, Liverpool, Atalanta Bergame, Club Bruges, Ajax Amsterdam, Sporting Portugal, Newcastle, Union Saint-Gilloise

Le groupe au complet de l’AS Monaco :

Real Madrid, Manchester City, Juventus Turin, Tottenham Hottspurs, Club Bruges, FK Bodo/Glimt, Galatasaray, Pafos FC

Les adversaires du PSG :

Bayern Munich, FC Barcelone, Atalanta Bergame, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting Portugal, Newcastle, Athletic Bilbao