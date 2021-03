PSG : Le Paris SG sort sa stratégie pour le titre de champion

Publié le 04 mars 2021 à 13:00

Triple champion de France en titre, le PSG est dauphin du LOSC, à 10 journées de la fin de la Ligue 1. Les Parisiens ont 2 points en moins que le leader lillois. Interrogé sur la course pour le titre de vainqueur de la L1, Presnel Kimpembe s’est montré confiant. Il a même une idée claire pour remporter le championnat, lors du sprint final.

PSG : Kimpembe lance l'opération 10 victoires

Le PSG a déjà concédé 6 défaites et 3 matchs nuls en championnat cette saison, mais il est toujours en course pour le titre de champion 2020-2021. Presnel Kimpembe y croit fermement, alors que l’équipe du nouveau coach Mauricio Pochettino est 2e derrière Lille OSC, dont l’entraîneur Christophe Galtier a promis de ne rien lâcher jusqu’au terme du championnat. Le Paris Saint-Germain est également sous la pression de l’OL (3e) avec un petit point en moins. Malgré tout, le défenseur parisien n’est pas inquiet. Il assure que le club de la capitale va finir en force, la course pour le titre. Le plan secret du vice-capitaine du Paris SG est bien clair : gagner tous les 10 matchs restants, y compris évidemment les confrontations directes avec les Lyonnais (21 mars) et face aux Lillois (4 avril). « Ce n’est pas un pacte, mais une obligation. On est tous conscients de ce qu’il faut faire. Comme l’a déjà dit le coach, si l’on remporte tous nos matchs, on sera champion. On sait ce qu’il nous reste à faire. Le destin est entre nos mains, voilà », a indiqué Presnel Kimpembe, dans des propos rapportés par Culture PSG, après la victoire sur les Girondins à Bordeaux (1-0).

Paris SG en difficulté face aux concurrents directs et aux promus

Pour rappel, les Parisiens ont été battus par l'AS Monaco (4e) à l'aller (3-2) dans la Principauté et au retour (2-0) à Paris. Ils ont concédé également une défaite aux Gones (0-1) au Parc des Princes et ont été tenus en échec par les Dogues (0-0) à Lille. Outre ces trois concurrents, d'autres clubs de l'élite ont également surpris le champion en titre. En effet, le PSG a concédé des défaites aux promus : RC Lens (1-0) et FC Lorient (3-2), mais aussi à l'Olympique de Marseille (0-1). Quant aux matchs nuls des Rouge et Bleu, c'était contre Bordeaux (2-2), évidemment le LOSC (0-0) et l'ASSE (1-1).













Par ALEXIS