LDC : L’AS Monaco tombe sur du très lourd, réaction du club

Thiago Scuro, Directeur Général de l’AS Monaco, a livré ses impressions sur les adversaires du club du Rocher, à l’issue du tirage au sort de la Ligue des champions.

L’AS Monaco tombe sur City, le Real et la Juve

L’UEFA a procédé au tirage au sort de la première phase de la Ligue de la Ligue des Champions au Grimaldi Forum dans la Principauté. L’AS Monaco affrontera de grosses pointures dans la compétition, notamment Manchester City, le Real Madrid et la Juventus Turin. Les autres adversaires des Monégasques sont : Tottenham (Angleterre), le Club Bruges (Belgique), Galatasaray (Turquie), FK Bodo/Glimt (Norvège) et le Pafos FC (Chypre).

Présent à la cérémonie du tirage au sort, Thiago Scuro a réagi au groupe visiblement très relevé de l’AS Monaco. « C’est un tirage excitant, spécialement au Stade Louis-II, où nous aurons la chance d’accueillir de grandes équipes. Nous n’allons jouer aucune formation affrontée la saison dernière, cela le rend donc encore plus excitant », a-t-il confié.

L’ASM vise d’abord une place en 8es de finale

Il se rejouit de pouvoir vivre de nouvelles expériences et aventures. « Nous espérons répéter le travail de l’exercice passé sur le terrain et bien sûr aussi en dehors, en ramenant la Ligue des champions à Monaco et en offrant une expérience enrichissante aux fans visiteurs, ainsi qu’à nos supporters ».

Éliminée au stade des barrage (16es de finale) la saison dernière, l’AS Monaco vise plus haut cette saison. « La saison dernière a été un peu frustrante avec une élimination en barrages face à Benfica. La première étape est de franchir cette phase de Ligue. On verra ensuite ce qu’il se passera, mais l’objectif est d’aller plus loin que la saison passée », a déclaré le dirigeant Monégasque.

Les adversaires de l’AS Monaco :

Manchester City (Domicile)

Real Madrid (Extérieur)

Juventus Turin (D)

Club Brugge (E)

Tottenham Hotspur (D)

FK Bodø/Glimt (E)

Galatasaray (D)

Pafos FC (E)