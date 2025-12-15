OM : Du lourd annoncé pour cette signature à 35M€

Recruté à prix d’or par l’OM lors du dernier mercato estival, Igor Paixao avance à Marseille avec l’assurance tranquille des ambitieux. Sous la pression d’un Vélodrome exigeant, le Brésilien promet déjà des lendemains qui chantent.

OM : Un investissement record qui interpelle

À l’été dernier, l’Olympique de Marseille a frappé fort sur le marché des transferts en déboursant 35M€ pour attirer Igor Paixao. En provenance de Feyenoord, l’ailier gauche de 25 ans est devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club. Un chiffre qui fait tourner les têtes, et qui place immédiatement le joueur sous les projecteurs brûlants du Vieux-Port.

Sur le terrain, ses débuts ont été mesurés avant une montée en puissance progressive. Avec 7 buts en 18 rencontres toutes compétitions confondues, Paixao affiche des statistiques honorables, sans encore totalement justifier l’enthousiasme initial. Suffisant toutefois pour entrevoir un potentiel certain et nourrir l’espoir d’un véritable déclic.

Paixao, l’ambition à visage découvert

Loin de fuir la pression, le Brésilien l’embrasse avec un discours fort. « Marseille m’a fait confiance et croit en moi, je veux écrire l’histoire ici », confie-t-il à Téléfoot. Une phrase lourde de sens, presque une déclaration d’intention, qui résonne comme une promesse faite aux supporters. Paixao voit grand, très grand. « Mon objectif bien sûr c’est d’être un jour champion avec Marseille, marquer et donner du plaisir aux gens », ajoute-t-il.

Dans une ville où l’on pardonne tout sauf la tiédeur, ce discours volontariste tombe à point nommé. Le montant du transfert n’est pas anodin et l’intéressé en est pleinement conscient. « C’est une très grande responsabilité. C’est un montant élevé. Je dois leur rendre sur le terrain », reconnaît-il avec lucidité. Une pression supplémentaire pour un joueur encore en phase d’adaptation à la Ligue 1.

Mais Paixao rappelle aussi le contexte de son arrivée. « L’OM m’a acheté alors que j’étais blessé alors je suis très reconnaissant envers le club… La Ligue 1 est forte, je veux en profiter, marquer et donner de la joie aux gens ». À Marseille, le message est clair : le pari est osé, mais le Brésilien semble prêt à le transformer en réussite.

