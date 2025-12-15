PSG : Luis Enrique confirme un départ cet hiver

Le PSG de Luis Enrique va devoir composer sans l’une de ses révélations lors des prochaines semaines. En conférence de presse, le technicien espagnol a confirmé le départ temporaire d’Ibrahim Mbaye pour la CAN 2025, non sans saluer sa progression fulgurante.

PSG : Ibrahim Mbaye, la confirmation avant le grand départ

Samedi soir à Metz, Ibrahim Mbaye a livré une prestation majuscule. À seulement 17 ans, l’attaquant parisien a illuminé la rencontre de sa justesse technique, ponctuant sa soirée de deux passes décisives précieuses dans le succès du PSG (3-2). Une performance qui symbolise sa montée en puissance et justifie la confiance placée en lui par le staff parisien.

Cette progression express lui ouvre désormais les portes de la Coupe d’Afrique des nations avec le Sénégal. Un départ temporaire mais significatif pour le PSG, qui voit l’un de ses titis s’exporter sur la scène internationale, preuve de la vitalité de sa formation.

Luis Enrique conquis et déjà tourné vers l’avenir

En conférence de presse, Luis Enrique n’a pas caché sa satisfaction. « Quand on donne autant d’opportunités à des joueurs, c’est que l’on croit en eux », a souligné l’entraîneur parisien, avant d’insister sur le relâchement et la maturité affichés par Mbaye face à Metz.

Le technicien espagnol a également précisé le calendrier : « Il y a encore un match pour lui avant son départ à la CAN. Et quand il reviendra, on est prêt à lui donner de la continuité dans le temps de jeu ». Une déclaration forte, qui sonne comme une promesse pour la seconde partie de saison.

Quentin Ndjantou, l’autre belle surprise parisienne

La soirée messine a aussi été marquée par l’éclosion de Quentin Ndjantou, buteur pour la première fois en Ligue 1. Un symbole supplémentaire du virage jeunesse amorcé par Luis Enrique au PSG. « Ça a été la surprise de la saison », a reconnu l’Espagnol, louant « ses appels en profondeur, avec et sans ballon ». Capable d’évoluer entre le milieu et l’attaque, Ndjantou incarne, à l’image de Mbaye, un PSG tourné vers l’avenir, sans renier ses ambitions immédiates.

