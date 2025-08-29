OM – PSG : La sortie piquante de Longoria sur le Ballon d’Or

Alors que l’OM découvrait son groupe de Ligue des Champions, Pablo Longoria a été interrogé sur le Ballon d’Or. Fidèle à son franc-parler, le président marseillais a glissé une réponse subtile… et piquante envers le rival parisien.

Un tirage relevé pour l’OM

Le club phocéen devra affronter le Real Madrid, Liverpool, l’Atalanta, l’Ajax et Newcastle. Un groupe aussi alléchant que périlleux pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui auront besoin de tout le soutien du Vélodrome. Dans ce contexte, Pablo Longoria s’est montré optimiste, multipliant les interventions médiatiques.

Mais une question inattendue est venue détourner la conversation : celle du Ballon d’Or. L’occasion pour le président marseillais de faire passer un message.

Longoria pique sans citer le PSG

Interrogé par Movistar+, l’Espagnol a répondu avec malice : « Sans aucun doute que je donnerais le Ballon d’Or à quelqu’un qui a gagné la Ligue des champions, mais je ne vais pas parler publiquement du Paris Saint-Germain », a-t-il lancé, sourire en coin. Une déclaration qui en dit long : reconnaître le mérite, oui. Valoriser l’ennemi juré, non. Le classico n’est jamais bien loin…