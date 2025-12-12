ASSE : Mauvaise nouvelle pour Saint-Étienne avant Bastia

L’ASSE aborde son déplacement face à Bastia avec un petit nuage au-dessus de la tête. La désignation de Jérémy Stinat comme arbitre rappelle des souvenirs douloureux aux Verts.

SC Bastia-ASSE : Stinat au sifflet, un rappel amer pour Saint-Etienne

Ce week-end, l’AS Saint-Étienne défie le SC Bastia pour la 17ᵉ journée de Ligue 2. Mais la nouvelle de la désignation de Jérémy Stinat comme arbitre principal à Geoffroy-Guichard n’a pas rassuré les supporters stéphanois. L’homme au sifflet, assisté de Christophe Mouysset et Vianney Rozand, avec Arnaud Baert comme quatrième arbitre, revient après des rencontres mémorables… pour de mauvaises raisons.

La saison dernière, Stinat avait déjà officié deux matchs de l’ASSE à domicile avec des résultats catastrophiques : une lourde défaite contre l’OM (0-4) marquée par l’expulsion précoce d’Ibrahim Sissoko et un autre revers face au PSG (1-6) malgré l’ouverture du score de Lucas Stassin. Autant dire que le souvenir est frais et douloureux pour les Stéphanois.

Un bilan statistique inquiétant

Sur l’ensemble des huit matchs arbitrés par Stinat avec l’AS Saint-Etienne, le bilan est mitigé : quatre défaites, trois victoires et un nul. Mais c’est surtout sur le plan disciplinaire que le coup d’œil fait mal : 22 cartons jaunes infligés aux Verts contre seulement 11 pour leurs adversaires, et un unique carton rouge contre Saint-Étienne.

Alors que Bastia se profile, les supporters se demandent si le destin ne s’acharnera pas encore sur leur équipe. La vigilance sera de mise pour éviter que les Verts ne replongent dans des souvenirs douloureux et pour espérer, enfin, un dénouement plus clément face à Stinat et son compère sifflet.

