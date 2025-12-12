Mercato OM : Carrascal proche de signer ?

L’OM attend l’ouverture du mercato hivernal pour renforcer son effectif. Le tacticien marseillais, Roberto De Zerbi réclame l’arrivée de Jorge Carrascal.

Mercato OM : Jorge Carrascal attendu à Marseille cet hiver ?

La direction de l’OM devrait rester active sur le marché des transferts cet hiver. Marseille réalise une bonne première partie de saison. L’équipe occupe la troisième place en Ligue 1 après quinze journées. Les hommes de Roberto de Zerbi se rapprochent également des barrages de Ligue des Champions. Tout n’a pas été fructueux, mais le bilan reste solide.

Pourtant, Roberto De Zerbi estime que son groupe peut faire mieux. Il juge le rendement global insuffisant. Il veut donc renforcer certains postes. D’où la piste Jorge Carrascal. Le milieu offensif vient à peine d’arriver à Flamengo, où il a contribué à la victoire en Copa Libertadores. Selon le journaliste colombien Cesar Augusto Londoño, De Zerbi le veut absolument.

Marseille aurait ouvert des discussions. Mais Flamengo fixe un tarif élevé. Le club brésilien demanderait 20 millions d’euros pour son joueur. Le dossier se complique. Carrascal est évalué à seulement 9 millions sur Transfermarkt, mais Flamengo exige plus du double. Les Brésiliens pourraient même attendre la fin de la Coupe du monde 2026 pour faire grimper la valeur du joueur, si la Colombie réalise un bon parcours.

