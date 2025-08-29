OM : Adrien Rabiot, la bombe lâchée par Longoria

Alors que son départ semblait inévitable, Adrien Rabiot pourrait finalement rester à l’OM. Pablo Longoria, plus nuancé qu’à l’accoutumée, a surpris en ouvrant une porte au milieu de terrain français.

OM : Adrien Rabiot, entre sanction et rédemption possible

Écarté après une altercation avec Jonathan Rowe et placé sur la liste des transferts, Adrien Rabiot paraissait condamné à quitter Marseille. Roberto De Zerbi lui-même avait jugé la sanction « logique » et le départ du joueur « inévitable ». Pourtant, quelques jours plus tard, l’entraîneur italien s’est ravisé en conférence de presse.

« Même s’il a commis une erreur, j’espère qu’il y a la possibilité de recoller les morceaux », a-t-il confié, rappelant autant la valeur footballistique que la dimension humaine de son joueur. Un discours inattendu, presque contradictoire, qui a ravivé l’espoir d’un dénouement moins brutal.

Longoria change de ton : la porte reste ouverte

Ce jeudi, après le tirage au sort de la Ligue des Champions, Pablo Longoria a enfoncé le clou. Le président marseillais, réputé ferme dans ses positions, a laissé transparaître une certaine souplesse. « Adrien Rabiot, c’est toujours la question d’actualité. Dans mon club, on me connaît : la porte de mon bureau est toujours ouverte, que ce soit pour Rabiot ou pour d’autres joueurs », a-t-il expliqué au micro de Canal+.

Relancé sur la nécessité d’excuses, il a ajouté : « La chose la plus importante, c’est de parler comme des gens normaux, comme des personnes sincères. Actuellement, c’est un joueur de l’OM et il y a toujours des possibilités avec un mercato qui se termine bientôt. » Un ton bien moins tranché qui laisse entrevoir une réconciliation possible.

Un feuilleton au timing brûlant

Avec un mercato qui s’achève dans quelques jours, l’OM joue une partie serrée. Garder Rabiot ou l’écarter définitivement ? Longoria a semé le doute, et les supporters se prennent à rêver d’un nouveau départ entre le club et l’international français.

Une chose est sûre : la « bombe Rabiot » ne fait que commencer à Marseille. Entre tensions, ouverture au dialogue et urgence du calendrier, l’affaire pourrait bien réserver une dernière surprise.