Mercato PSG : Accord bouclé pour Kostov ?

Un super crack serbe est sur la short-list du PSG pour le prochain mercato hivernal. Vasilije Kostov pourrait poser ses valises à Paris.

Mercato PSG : Luis Campos traque Vasilije Kostov

La direction du PSG veut s’offrir certaines pépites lors du prochain mercato hivernal. L’équipe de Luis Enrique a besoin de renforts pour poursuivre sa domination. Cette saison, l’ogre parisien montre certaines failles notamment à cause des blessures. Le club veut rajeunir son effectif, et le directeur sportif, Luis Campos explore plusieurs pistes. L’une d’elles mène en Serbie. Selon Sport, le nom de Vasilije Kostov figure désormais sur la short-list.

Kostov a 17 ans. Il évolue au milieu. Il joue à l’Étoile Rouge de Belgrade, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028. Cette saison, le joueur enchaîne les performances solides : six buts, cinq passes décisives, en 21 apparitions. Le jeune crack serbe montre qu’il possède un énorme potentiel.

Déjà international, le jeune Serbe est estimé autour de dix millions d’euros. Une somme accessible pour le Paris SG, surtout si le club veut miser sur des profils en pleine progression. Les discussions pourraient débuter dans les prochains jours. D’autres cadors européens flairent également le coup.

