OM : Aubameyang lâche un indice choc sur son avenir

À 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang continue d’impressionner à l’OM, et balaie les doutes sur sa carrière. Dans un entretien émouvant, le Gabonais a livré un indice fort sur sa volonté de poursuivre le football.

OM : La retraite pour Aubameyang ? Pas pour tout de suite

Après une saison en Arabie Saoudite, certains pensaient que le niveau d’Aubameyang serait en déclin. Mais son retour à Marseille a rapidement balayé ces interrogations. Chaque week-end, le buteur démontre qu’il possède encore les qualités pour évoluer au plus haut niveau. Le poids des années ? « Il y a toujours la flamme. Et tant que je l’aurais, je serai sur les terrains. Parce que c’est beau, c’est comme ça quand on est passionné », confie-t-il à l’UEFA.

Lire aussi : Scandale à l’OM : Aubameyang au cœur d’une lourde accusation

À voir

Mercato ASSE : Annoncé à Saint-Étienne, Horneland n’en veut pas

Cette déclaration marque une volonté claire : la retraite n’est pas à l’ordre du jour pour l’ancien capitaine du Gabon. À 36 ans, son engagement physique et mental reste exemplaire, et ses performances sur le terrain ne cessent de fasciner les supporters de l’OM.

Une passion qui ne s’éteint jamais

Pour Aubameyang, le football n’est pas qu’un métier, c’est une passion viscérale. « La passion, c’est quelque chose que tu as ou tu ne l’as pas. Je l’ai. Même en vacances je joue au foot. J’ai toujours un ballon dans mon coffre. J’aime ça », ajoute-t-il avec un sourire qui en dit long sur son amour du jeu.

Cette flamme, qui le pousse à maintenir son niveau, pourrait prolonger sa carrière encore quelques saisons, offrant à l’OM une arme offensive redoutable. Pour les fans marseillais, il y a là une garantie : tant que Aubameyang aura la passion, il restera un spectacle vivant sur les pelouses françaises.

Lire aussi sur l’OM :

OM : La nouvelle sortie fracassante de Mbemba sur Marseille

OM : Excellente nouvelle pour le mercato !

À voir

PSG : Luis Enrique s’offre un renfort majeur, qui tombe à pic

Grosse annonce à l’OM : Le nouveau Mesut Özil est là !