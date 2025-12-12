PSG : Luis Enrique s’offre un renfort majeur, qui tombe à pic

Au moment où le PSG cherchait désespérément un souffle neuf sur son flanc droit, Warren Zaïre-Emery a endossé un rôle que personne n’avait vraiment vu venir. Et le jeune international français, en pleine renaissance, offre à Luis Enrique un renfort aussi inespéré que précieux.

PSG : Zaïre-Emery, la renaissance qui change tout

Pendant plusieurs mois, Warren Zaïre-Emery avait perdu cette étincelle qui faisait sa force. Moins tranchant, moins libre, le titi parisien semblait s’être égaré dans les méandres d’un calendrier infernal et d’une montée en pression précoce. Mais la blessure d’Achraf Hakimi a rebattu les cartes : propulsé sur le côté droit, le milieu de formation s’y est réinventé avec une maturité bluffante pour ses 19 ans.

Lire aussi : PSG : Zaïre-Emery lâche une grosse annonce et rassure

À voir

OM : La nouvelle sortie fracassante de Mbemba sur Marseille

Match après match, il rassure. Selon Le Parisien, sa propreté technique, son placement chirurgical et son volume défensif ont convaincu le staff parisien. Plus qu’un intérim, c’est une véritable montée en puissance. Zaïre-Emery a retrouvé son souffle… et son influence. De quoi refermer une parenthèse délicate qui commençait à inquiéter en interne.

Luis Enrique veut en faire son nouvel homme fort

Et ce regain tombe à merveille pour Luis Enrique. Car Hakimi, toujours en convalescence, ne reviendra pas tout de suite. Pire pour Paris : il rejoindra prochainement la sélection marocaine pour la CAN 2025. Une absence longue durée qui oblige le technicien espagnol à miser sur une solution maison.

Zaïre-Emery, lui, ne se dérobe pas. Appliqué, discipliné, presque déjà spécialiste du poste, il s’impose comme la meilleure option du moment. Enrique, qui apprécie son intelligence tactique et sa polyvalence, envisage même de prolonger l’expérience au-delà du simple dépannage. À l’heure où le Paris SG cherche stabilité et fiabilité, le jeune Parisien arrive comme un renfort majeur… au moment parfait.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato PSG : Eric Garcia répond sèchement au Paris SG

Mercato PSG : Barcola, successeur de Salah à Liverpool ?

À voir

Mercato ASSE : Annoncé à Saint-Étienne, Horneland n’en veut pas

Mercato : Enzo Fernandez proche du PSG ? Un indice XXL tombe