Mercato FC Nantes : Fin du suspense! Il claque la porte du FCN

Le FC Nantes poursuit son mercato très animé et s’attendait au retour d’un défenseur dans son effectif. Malheureusement, Diego Carlos ne fera pas son retour au FCN cet été.

Mercato FC Nantes : Diego Carlos change tout pour son avenir au FCN

Longtemps évoqué, le retour de Diego Carlos au FC Nantes est désormais exclu. Comme l’indiquait Ouest-France, la transaction n’était « pas dans les cordes financièrement ». Le club de Loire-Atlantique doit donc se résoudre à tourner la page sur ce dossier qui faisait rêver les supporters.

Lire aussi : FC Nantes : Grosse inquiétude à Nantes avant Auxerre !

À voir

Mercato Stade Rennais : Un départ à 2M€ bouclé au SRFC

Pour le défenseur passé par Nantes entre 2016 et 2020, cette décision marque la fin d’un chapitre et le début d’un nouveau défi loin des bords de l’Erdre.

Nouveau défi en Serie A

Selon Fabrizio Romano, Diego Carlos va rejoindre Côme en Serie A. L’accord est trouvé et il ne reste plus que le feu vert de Fenerbahçe. Ce transfert confirme la tendance du mercato : les Canaris restent actifs, mais devront désormais compenser ce départ par de nouvelles recrues, notamment en défense, pour maintenir leurs ambitions cette saison.