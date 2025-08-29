FC Nantes : Grosse inquiétude à Nantes avant Auxerre !

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro devra composer sans certains joueurs pour le choc face à l’AJ Auxerre en Ligue 1.

FC Nantes : Luis Castro privé d’une recrue estivale

Mayckel Lahdo, arrivé au FC Nantes mi-août, ne sera pas encore présent samedi face à Auxerre. L’ailier suédois reste diminué. Sa cuisse le gêne toujours. Le technicien nantais, Luis Castro doit donc composer sans sa recrue phare lors de cette 3e journée de Ligue 1. Le joueur, prêté avec option d’achat de 4 millions d’euros par l’AZ Alkmaar, poursuit sa récupération. Pour l’instant, il travaille en individuel. Pas encore avec le groupe. Peut-être après la trêve internationale.

Les Canaris devront patienter avant de découvrir ses premiers pas sur la pelouse. Bonne nouvelle en revanche : Fabien Centonze revient dans le groupe. Éloigné contre Strasbourg à cause d’une douleur à l’épaule, absent aussi contre le PSG le 17 août, le latéral droit postule de nouveau. Sa présence offre une option supplémentaire à l’entraîneur portugais.

Mais tout n’est pas réglé. Mathieu Acapandié, autre joueur de couloir, est forfait. Blessure musculaire. L’effectif reste donc limité sur les côtés. Le groupe retenu contre l’AJA devrait ressembler à celui des deux premières journées. Nantes attend encore sa première victoire. Luis Castro aussi. Le nouveau coach espère que ce match, à domicile, lancera enfin la saison des Canaris.