Mercato FC Nantes : Kita déchire une offre de 30 M€ !

Du beau monde a tourné autour de Matthis Abline pendant ce mercato estival. Mais la direction du FC Nantes a rejeté leurs offres et a fixé son prix.

Mercato FC Nantes : Kita recale un prétendant

La direction du FC Nantes n’a pas cédé. Pour Matthis Abline, les Canaris gardent une ligne claire. Wolverhampton avait déposé une offre jeudi : 30 millions d’euros hors bonus. Une somme colossale pour le FCN, proche d’un record historique. Pourtant, la réponse fut nette : refus. Selon L’Equipe, le directeur général délégué, Franck Kita, n’a pas hésité.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita dégote un super crack !

Pour Abline, avant-centre de 22 ans, lié au club jusqu’en 2028, la porte ne s’ouvre qu’à 40 millions. Pas un centime de moins. Ce tarif reste ferme, malgré l’attrait d’un chèque inédit pour les finances nantaises. Car Nantes n’est pas riche. Le club vit avec des marges serrées. Encaisser 30 millions aurait soulagé bien des comptes. Mais céder Abline maintenant, c’est fragiliser le projet sportif.

À voir

Mercato OM : roulement de tambour, un roc arrive !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita dégote un roc à 0€ !

Le tacticien du FCN, Luis Castro veut un buteur fiable, capable de peser en Ligue 1. Abline l’incarne. Sa progression, sa jeunesse, sa valeur sur le terrain dépassent déjà ce qu’offre Wolverhampton. Il faut noter que les dirigeants nantais ont également repoussé l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais en raison du prix élevé du joueur. Le FCN affirme qu’il veut bâtir autour de ses talents. Abline reste. Pour combien de temps encore ? Tout dépendra des prochains assauts venus d’Angleterre ou d’ailleurs.