Mercato FC Nantes : Kita dégote un super crack !

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita vise un dernier coup avant la fermeture du mercato estival. Le dirigeant nantais négocie un deal en Italie.

Mercato FC Nantes : Kita fonce sur un ancien joueur du PSG

La fin du mercato approche. Les clubs s’activent, les pistes se multiplient. La direction du FC Nantes flaire un coup en Italie. Yacine Adli, ancien du PSG et des Girondins, voit son avenir s’écrire loin du Milan AC. Le club lombard ne compte plus sur lui. Il s’entraîne avec la réserve. Son contrat court jusqu’en 2026, mais la direction veut vendre afin de récupérer une indemnité.

Lie aussi : Mercato FC Nantes : Kita vise un coup en or en Allemagne

Le joueur de 25 ans a déjà connu un prêt à la Fiorentina. Il doit maintenant rebondir en France ou rester en Italie. Plusieurs pistes s’ouvrent. En Ligue 1, le FC Nantes et Auxerre s’intéressent à lui. Les deux clubs ont sondé son entourage. Ils visent un prêt, pas un achat. Le RC Lens, malgré les rumeurs venues d’Italie, n’est pas sur le coup.

À voir

PSG : Un dernier coup de pétard à 70M€ pour finir le Mercato

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita dégote un roc à 0€ !

En Serie A, la situation reste floue. Sassuolo pourrait revoir sa position et dégainer une offre pour le joueur. Fabio Grosso, l’entraîneur, garde un œil attentif. L’Hellas Vérone a pris contact. Le Torino prépare aussi une approche. Adli est arrivé à Milan en 2021, contre neuf millions d’euros. Trois ans plus tard, le constat est amer : seulement 39 matchs disputés. Le temps presse. Il doit trouver un club. Vite.