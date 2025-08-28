Mercato FC Nantes : Kita dégote un roc à 0€ !

Les dirigeants du FC Nantes veulent frapper un autre coup en or avant la fermeture de ce mercato estival. Le président du FCN, Waldemar Kita accélère pour un défenseur français.

Mercato FC Nantes : Zouma, la bonne affaire ?

Libre depuis la fin de son aventure à West Ham, Kurt Zouma attire l’attention du FC Nantes. Un profil solide, une expérience immense, et surtout pas d’indemnité de transfert à payer. Cet été, les retours d’internationaux français se multiplient. Florian Thauvin à Lens. Olivier Giroud à Lille. Paul Pogba à Monaco. Zouma pourrait suivre ce mouvement, onze ans après son dernier match en Ligue 1 avec l’AS Saint-Étienne.

Le contexte à Nantes explique cet intérêt. Deux défaites déjà en ce début de saison, face au PSG (0-1) puis Strasbourg (1-0). Une défense fragilisée après les nombreux départs actés. Uros Radakovic, arrivé cet été, déjà jugé insuffisant. Les Canaris cherchent donc un renfort d’expérience. Et c’est là que Zouma s’impose. 31 ans en octobre prochain, 11 sélections avec les Bleus, 247 matches en Premier League, l’international tricolore a les atouts pour évoluer en Ligue 1.

Le Français a un bagage énorme, utile pour encadrer une défense jeune. Et un coût nul, puisqu’il est libre depuis juin. Prêté à Al-Orobah en Arabie Saoudite la saison dernière, il a joué 20 rencontres, marqué un but. Séville l’avait aussi inscrit sur sa short-list. Nantes tentera-t-il ce coup de dernière minute ? Zouma, sera-t-il l’oiseau rare pour solidifier l’arrière-garde jaune et verte ?