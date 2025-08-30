Mercato OM : Derek Cornelius trouve preneur !

Derek Cornelius se rapproche d’un transfert vers l’Ecosse, tandis que l’OM accélère ses démarches pour sécuriser ses futures recrues. Une fin de mercato animée s’annonce.

Mercato OM : Derek Cornelius dans le viseur d’un géant écossais

Derek Cornelius, défenseur central de 26 ans, est encore sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028. Pourtant, son avenir à Marseille semble déjà incertain. Arrivé en 2024 depuis Malmö, l’international canadien aux 35 sélections a disputé 22 matchs de Ligue 1. Il s’est rapidement imposé dans la rotation défensive, mais son profil attire désormais au-delà de la France.

Lire aussi : Mercato OM : Rabiot a tranché pour son futur club

Les Glasgow Rangers avancent sérieusement sur son dossier. Selon Fabrizio Romano, le club écossais place Cornelius en priorité et pourrait rapidement conclure. Les discussions sont actives. La piste est chaude. Le joueur pourrait même quitter Marseille d’ici la fin du mercato estival.

À voir

PSG : Le transfert de Gianluigi Donnarumma réglé à « 60% » !

Lire aussi : Mercato OM : Ceballos, Xabi Alonso siffle la fin du feuilleton

Pour l’OM, ce départ n’arrive pas au hasard. Le club phocéen cherche déjà à renforcer son arrière-garde. Joel Ordonez et Nayef Aguerd figurent sur la liste. Deux profils ciblés pour sécuriser la défense. En parallèle, Marseille insiste aussi pour attirer Emerson au poste de latéral gauche. Ainsi, la possible sortie de Cornelius libérerait une place au sein de l’équipe de Roberto De Zerbi. Elle accélérerait aussi les démarches marseillaises pour finaliser leurs nouvelles recrues.