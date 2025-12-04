OGC Nice – ASSE : La grosse décision qui fait les affaires de Saint-Étienne

L’ASSE peut se frotter les mains avant ces retrouvailles attendues avec l’OGC Nice. Le huis-clos total imposé à l’Allianz Riviera bouleverse les plans niçois mais pourrait bien offrir un souffle inattendu aux Stéphanois. Une sanction lourde, tombée en plein tumulte, qui redistribue les cartes avant un choc en Coupe de France.

OGC Nice – ASSE : Un huis-clos qui change tout

La Commission de discipline de la LFP n’a pas tremblé : l’Allianz Riviera sera totalement fermée pour le 32e de finale de Coupe de France contre l’ASSE. Un coup dur pour l’OGC Nice, déjà secoué par l’agression de plusieurs joueurs après la défaite à Lorient. Dans un climat électrique, la sanction liée aux incidents du match contre l’OM (jets d’objets, usage massif de pyrotechnie et propos condamnables) vient ajouter une nouvelle couche de tempête sur la Côte d’Azur.

Pour les Stéphanois, en revanche, la donne change subtilement. Affronter Nice dans un stade vidé de son public, c’est un peu comme rentrer dans une arène sans tigres : l’atmosphère est moins hostile, les repères des locaux se brouillent. Même si l’on ne gagne pas un match sur le silence, l’AS Saint-Etienne sait qu’elle bénéficiera d’un contexte psychologiquement favorable. Et dans une Coupe où chaque détail compte, celui-ci n’est pas anodin.

Une sanction qui pèsera longtemps

La fermeture de la Populaire Sud pour le match de Ligue 1 contre Strasbourg en janvier confirme la sévérité des mesures. Nice, fragilisé sur le terrain comme en interne, voit ses liens avec une partie de son public se fissurer davantage. Cette double sanction tombe au plus mauvais moment, alors que le club cherche désespérément de la stabilité.

Saint-Étienne, de son côté, observe et se frotte (légèrement) les mains. Les Verts savent que cette situation peut leur offrir un léger avantage, voire une brèche à exploiter. Dans cette Coupe imprévisible, où les dynamiques mentales jouent un rôle majeur, la décision de la LFP pourrait bien être le petit coup de pouce qui fait basculer un match… et, peut-être, une aventure.

