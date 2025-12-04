Mercato OM : Marseille en danger pour cette cible parisienne

L’OM pensait tenir enfin une ouverture sur le mercato pour renforcer son couloir droit, mais la concurrence anglaise vient déjà compliquer le dossier. À l’approche de la fenêtre hivernale, Marseille joue gros.

Mercato OM : Sacha Boey, le retour d’un vieux rêve

Cela faisait presque un an que Sacha Boey s’était éloigné des radars marseillais, mais jamais vraiment du cœur des dirigeants olympiens. L’été dernier, son nom avait circulé avec insistance avant de disparaître sous les couches de priorités plus urgentes. Aujourd’hui, le Bayern Munich semble prêt à s’en séparer, offrant à l’OM une fenêtre inattendue, presque un clin d’œil du destin.

Mais comme souvent sur la Canebière, rien n’est simple. Le profil du natif de Montreuil, explosif et discipliné, colle parfaitement au jeu vertical et maîtrisé de Roberto De Zerbi. À seulement 25 ans, Boey représente la modernité attendue dans le couloir droit, ce genre de renfort capable de changer la dynamique d’une saison. Encore faut-il réussir à l’attirer.

Crystal Palace entre dans la danse

Le problème, c’est que les Anglais adorent les mêmes joueurs que Marseille… mais avec des portefeuilles nettement plus lourds. D’après Mediaset, Crystal Palace aurait récemment pris contact avec l’entourage du joueur, histoire de poser un premier jalon avant l’ouverture officielle du marché. Un signal clair : la Premier League ne laissera pas le Bayern brader son latéral sans réagir.

Pour l’Olympique de Marseille, le danger est réel. Entre l’attrait du championnat anglais, les salaires qui vont avec et la perspective d’un nouveau défi après la France, la Turquie et l’Allemagne, Sacha Boey pourrait être tenté. Marseille, qui rêvait d’un couloir droit retrouvé, doit désormais accélérer sous peine de voir filer une cible prioritaire… une fois de plus.

