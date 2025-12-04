Mercato : Grosse alerte à Madrid, le PSG lance l’offensive

Le PSG veut frapper un joli coup sur le mercato et compte bien jouer un mauvais tour au Real Madrid, en visant Eduardo Camavinga. Le joyau français, un temps intouchable, est au cœur d’un mercato brûlant. Le Paris SG, opportuniste, semble prêt à s’engouffrer dans la brèche pour attirer le milieu madrilène.

Mercato PSG : Le Paris SG rêve d’un Eduardo Camavinga sous pression à Madrid

Arrivé avec l’aura d’un prodige, Eduardo Camavinga découvre la face sombre de la concurrence au Real Madrid. Entre Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde et l’inévitable Jude Bellingham, le Français voit son temps de jeu se réduire comme un maillot dans une machine trop chaude. Xabi Alonso, pragmatique, lui préfère régulièrement d’autres profils, laissant le jeune milieu dans un rôle inhabituel de figurant de luxe.

Lire aussi : Mercato : Camavinga arrive au PSG, l’offre du Qatar dévoilée

À voir

Mercato : Officiel ! Le Stade Rennais boucle un dossier urgent

Dans ce contexte, l’idée d’un départ n’est plus taboue en Espagne. Et à Paris, on n’a pas attendu longtemps pour flairer la bonne affaire. Le PSG, qui multiplie les recrutements tricolores ces dernières saisons (de Lucas Hernandez à Ousmane Dembélé) verrait en Camavinga un renfort stratégique, à la fois sportif et symbolique. Un transfert évoqué autour de 60 M€ fait déjà bruisser les couloirs.

Le Paris SG, mais pas seulement : l’Europe s’enflamme

À Paris, on rêve d’associer Camavinga à l’ossature française déjà en place. Mais le club de la capitale n’est pas seul à vouloir profiter de la situation. Selon TMW, Liverpool aurait également activé ses réseaux pour sonder l’entourage du joueur. Et ce n’est que le début de la liste : Arsenal, le Bayern Munich, Chelsea et Manchester United seraient eux aussi sur le coup.

Le club mancunien verrait même en Camavinga le successeur idéal de Casemiro, rien que ça. De quoi mettre une pression supplémentaire sur le Real Madrid, déjà tiraillé entre la volonté de conserver un talent d’avenir et la nécessité de gérer un effectif XXL. Le mercato n’a pas encore ouvert officiellement, mais Camavinga, lui, est déjà au centre de toutes les attentions.

Lire aussi sur le PSG :

PSG : Terrible nouvelle pour le Paris SG avant le Stade Rennais

Mercato PSG : Un roc nigérian arrive !

À voir

Mercato : Énorme surprise ! Le FC Nantes frappe déjà un très joli coup

Mercato PSG : le Barça dit Non à Luis Campos !