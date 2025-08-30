Mercato OM : Ceballos, Xabi Alonso siffle la fin du feuilleton

Le rêve marseillais n’ira pas plus loin. Dani Ceballos, annoncé avec insistance à l’OM ces derniers jours, restera bien au Real Madrid. Xabi Alonso a tranché, mettant un terme à une rumeur qui enflammait le Vieux-Port.

Mercato OM : Ceballos reste madrilène, Alonso clarifie

Longtemps évoqué du côté de l’OM, Dani Ceballos ne posera pas ses valises sur la Canebière. En conférence de presse vendredi, Xabi Alonso a tenu à mettre les choses au clair. « Je lui ai parlé et il a été décidé qu’il restait. Mon avis n’a pas changé. Il fait partie du groupe, et j’en suis content. La décision semble définitive », a déclaré le coach madrilène.

Lire aussi : INFO Mercato : Coup de théâtre à l’OM, une arrivée échoue !

Selon lui, le milieu espagnol conserve sa place dans l’effectif, malgré l’arrivée de quatre recrues cet été. Un coup d’arrêt pour l’Olympique de Marseille, qui voyait en Ceballos une option technique et expérimentée pour renforcer son entrejeu.

L’effectif du Real est “bouclé”

Interrogé sur l’avancée du mercato, Alonso a ajouté : « C’est probable que l’effectif soit bouclé, mais je ne veux pas me brûler les doigts. On reste attentifs, on verra bien. Mais ça en a tout l’air. » Une phrase qui sonne comme un clap de fin, non seulement pour Ceballos mais aussi pour d’autres pistes tardives.

À voir

Mercato PSG : 70M€, l’offre XXL qui ne passera pas

Lire aussi : INFO Mercato : Après Ceballos, un autre échec pour l’OM ?

L’ancien maestro de la Roja a également évoqué Rodrygo, courtisé par Arsenal et City : « Il a été performant à plusieurs postes. Mais je pense que l’aile gauche est une position qui lui convient très bien. » Le Brésilien, titularisé contre Oviedo, devrait néanmoins retrouver le banc face à Majorque.