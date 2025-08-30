Mercato OM : Rabiot a tranché pour son futur club

Alors que son départ de l’OM semblait acté, Adrien Rabiot sait où poursuivre sa saison. Selon Jean-Pierre Papin, l’ancien Parisien aurait pris une décision claire pour son avenir.

Mercato OM : Rabiot, un transfert annoncé à Marseille

Placé sur la liste des transferts depuis une dizaine de jours, Adrien Rabiot semblait destiné à quitter l’Olympique de Marseille. Pourtant, les lignes ont bougé. Roberto De Zerbi, son entraîneur, a publiquement laissé la porte ouverte, tandis que Pablo Longoria, président du club, n’a pas fermé la discussion à un retour.

Et c’est une voix marseillaise respectée qui est venue confirmer ce revirement. Jean-Pierre Papin, ancien buteur olympien, s’est exprimé dans Rothen s’enflamme sur RMC : « Ça traîne, et ce n’est jamais bon signe. Ce qui est sûr, c’est qu’Adrien a envie de rester à Marseille, pour moi c’est évident. »

Papin révèle la volonté de Rabiot

L’ancien Ballon d’Or ne s’est pas arrêté là. Il a insisté sur l’importance de Rabiot dans le projet marseillais : « Aujourd’hui, tout le monde, tous les supporters veulent qu’il reste. L’année dernière, ça a été ton meilleur joueur. L’OM sans Rabiot, ce n’est pas la même chose. »

Papin a également souligné que le coach avait pesé dans la balance : « Je pense qu’il a réussi à faire infléchir la décision du président. D’après mes informations Adrien a envie de rester. Il doit maintenant faire le pas en avant pour que tout le monde accepte son retour. S’il s’excuse, ce sera terminé. »

Une affaire bientôt bouclée ?

Malgré les tensions provoquées par certaines déclarations de sa mère, le milieu de terrain pourrait donc retrouver une place centrale à l’OM. Le vestiaire, le président et le coach attendent désormais un geste d’apaisement de sa part.

L’avenir du milieu de terrain semble désormais pencher vers une continuité en Provence. Un choix qui, sportivement, ferait le bonheur des supporters et donnerait un nouveau souffle à l’OM.