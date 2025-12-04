Mercato : Énorme surprise ! Le FC Nantes frappe déjà un très joli coup

Le FC Nantes n’a pas attendu l’ouverture officielle du mercato d’hiver pour dégainer un premier mouvement spectaculaire. Les Canaris s’offrent un renfort aussi inattendu que stratégique, comme un signe fort envoyé à la concurrence dans la course au maintien.

Mercato FC Nantes : Machado, un joker de luxe pour les Canaris

Le FC Nantes n’a pas traîné : avant même que les transactions hivernales ne s’ouvrent, le club ligérien boucle l’arrivée de Deiver Machado, en provenance du RC Lens. En manque de temps de jeu, barré par la concurrence et freiné par une blessure, le latéral colombien n’avait plus que six mois de contrat dans le Nord. Waldemar Kita, lui, n’a pas hésité : un accord à 500 000 euros a été trouvé pour récupérer un joueur expérimenté et toujours avide de défis.

Selon Ouest-France, Machado s’engagerait pour deux ans et demi et arrive comme joker, preuve que Nantes avait une urgence à régler sur son flanc gauche, et peut-être une opportunité à ne pas manquer. À 32 ans, l’ancien Toulousain connaît parfaitement la Ligue 1 et débarque avec l’envie brûlante de se relancer. Une nouvelle qui résonne comme un rayon de soleil dans un effectif en quête de repères.

Un recrutement qui ouvre une longue série

Ce premier mouvement n’est sans doute que le début. À la Jonelière, on s’active déjà vivement pour reconstruire un groupe jugé fragilisé et mal pensé l’été dernier. Plusieurs erreurs de casting (Hong, Lahdo, Camara…) pourraient repartir aussi vite qu’elles sont arrivées. Quant à Uros Radakovic, arrivé comme défenseur central et presque reconverti en attaquant, il symbolise malgré lui les tâtonnements d’un mercato estival raté.

Avec 11 points en 14 journées, le FC Nantes flirte dangereusement avec la zone rouge. Luis Castro, toujours soutenu, sait qu’il lui faudra de nouveaux outils pour redresser la barre. Machado apparaît donc comme un premier maillon solide, fiable, capable de stabiliser une défense trop souvent prise de court.

Machado vise le Mondial… et la renaissance des Canaris

Perdre sa place à Lens n’a pas entamé son ambition : Machado veut retrouver du rythme, de l’impact, et surtout une place dans la sélection colombienne en vue du prochain Mondial. Sa dernière cape remonte à juin, et le FCN pourrait bien devenir le tremplin idéal pour y retourner.

Avec son expérience, sa rigueur et une mentalité saluée partout où il est passé, le Colombien arrive dans un vestiaire jeune, parfois fragile émotionnellement. Une dose de leadership, un soupçon d’orgueil et une pointe d’envie : voilà peut-être la recette de la résurrection nantaise. Et ce premier joli coup du mercato pourrait bien en annoncer plusieurs autres…

