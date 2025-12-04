Mercato PSG : Coup de tonnerre pour Ibrahima Konaté

Avec Ibrahima Konaté, le PSG croyait tenir une piste en or pour renforcer sa défense lors du mercato estival prochain. Mais une révélation inattendue vient soudain rebattre les cartes.

Mercato PSG : Le Paris SG refroidi d’un coup pour Ibrahima Konaté

Dans un marché où chaque opportunité se monnaye au prix fort, la possibilité de recruter Ibrahima Konaté libre faisait briller les yeux du PSG. Le défenseur de Liverpool, en fin de contrat en juin prochain, est présenté comme l’une des affaires du mercato. D’autant plus que Paris scrute avec attention le marché des joueurs libres, Dayot Upamecano étant également dans son viseur.

Mais la douche est finalement glaciale. Interrogé par France Bleu, le journaliste Marc Mechenoua a douché les espoirs parisiens sans la moindre hésitation : « Konaté, il n’y a rien du tout avec le PSG », a-t-il affirmé. Une phrase nette, tranchante, comme un tacle parfaitement maîtrisé. Le club de la capitale va devoir revoir sa copie.

Un avenir encore flou mais des pistes qui se referment

Si la piste parisienne semble désormais enterrée, celle du Real Madrid ne s’embrase pas non plus. Selon plusieurs sources, la Maison Blanche aurait choisi de se retirer du dossier, estimant que le profil du défenseur français ne figure plus parmi ses priorités. Un double coup dur pour Konaté, qui voit les options se réduire au fil des semaines.

Reste alors l’hypothèse la plus simple : une prolongation à Liverpool. Les Reds, satisfaits de son rendement malgré une saison parfois contrariée par les blessures, n’ont jamais fermé la porte. Une issue qui paraît aujourd’hui la plus probable, même si, dans le football, un rebondissement n’est jamais à exclure.

