Mercato : Avant Toulouse, le PSG règle un transfert à 8M€ !

Avant de prendre la direction de Toulouse pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, le PSG a finalisé un transfert au milieu de terrain. Un deal qui va rapporter 8 millions d’euros dans les caisses.

Mercato PSG : Carlos Soler file à la Real Sociedad

Après un ultime revirement, qui a enflammé la toile ces dernières heures, Carlos Soler va finalement quitter le PSG pour rejoindre la Real Sociedad. De retour d’un prêt à West Ham, le milieu de terrain espagnol n’entre pas dans les plans de Luis Enrique et s’apprête donc à quitter une nouvelle fois la capitale française.

Mais cette fois, l’international espagnol ne devrait plus revenir à Paris. En effet, selon les informations du journal El Diario Vasco, les dirigeants des deux clubs ont trouvé un accord total pour le transfert du joueur de 28 ans. Trois ans après son arrivée en France, l’ancien capitaine de Valence espère profiter de ce retour pour retrouver son meilleur niveau en vue de la prochaine Coupe du Monde.

ℹ️🚨 Carlos Soler sera un joueur de la Real Sociedad, pour un montant de 8 millions d'euros + des bonus avec 50 % sur une future vente !



🩺 Il va passer un examen médical très rapidement et signer son contrat avec la Real Sociedad !



🗞 Matteo Moretto via DAZN pic.twitter.com/7zGNKtCjsS — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) August 29, 2025

« CONFIRMATION : La Real Sociedad et le PSG finalisent le deal Carlos Soler. Les prochaines heures s’annoncent intenses, les deux clubs étant déterminés à finaliser l’accord. La Real Sociedad va acheter 50 % des droits du joueur pour un montant de 8M€, bonus compris, et le PSG aura 50 % sur une future vente. La Real Sociedad prend l’intégralité du salaire, et Carlos Soler va signer pour 4 saisons + une en option.

Contrairement aux médias français, le club basque indique que Carlos Soler n’était pas en Espagne hier. L’objectif principal de Carlos Soler était de retrouver la Liga, et il estime qu’Anoeta est le lieu idéal, car son jeu s’intègre parfaitement à son football », explique le média proche du club basque.

De son côté, le journaliste Matteo Moretto évoque un montant de 8 millions d’euros pour le transfert de Soler, qui devrait rapidement passer sa visite médicale avec la formation entraînée par Sergio Francisco.

« Carlos Soler sera un joueur de la Real Sociedad, pour un montant de 8 millions d’euros + des bonus avec 50 % sur une future vente. Il va passer un examen médical très rapidement et signer son contrat avec la Real Sociedad », a annoncé Matteo Moretto au micro de DAZN. Par ce transfert, le Paris Saint-Germain poursuit le grand ménage entamé depuis l’été dernier.