Mercato : Coup de froid au PSG, Carlos Soler bloqué !

Le Paris Saint-Germain est en grande difficulté pour évacuer ses indésirables en cette fin de mercato. Le transfert de Carlos Soler à la Real Sociedad est notamment bloqué par un détail économique.

Dans cette dernière ligne droite du mercato, le Paris Saint-Germain s’active pour se séparer de plusieurs joueurs. Parmi eux, Carlos Soler se dirige vers la Real Sociedad. Le milieu de terrain a même reçu l’aval de la direction du PSG pour se rendre en Espagne, histoire de finaliser le deal. Un accord a été scellé pour un prêt avec option d’achat.

Mais les deux clubs tentent désormais de le transformer en un transfert définitif. C’est là que les choses se corsent. La Real Sociedad ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour recruter définitivement Carlos Soler. Elle devra impérativement vendre des joueurs avant de conclure cette transaction. C’est dans ce contexte qu’une solution surprenante émerge ces dernières heures.

Le club basque devra vendre, c’est un impératif

le PSG pourrait céder 50 % des droits économiques de Carlos Soler contre 8 millions d’euros. Paris conserverait dans ce cas de figure la moitié sur une future revente du joueur de 28 ans. L’Équipe confirme qu’un transfert de 8 millions d’euros est bien en discussion entre le PSG et la Real Sociedad. Le quotidien sportif ne précise pas pour autant s’il s’agit de la moitié ou de la totalité des droits du milieu de terrain.

Carlos Soler devra donc patienter avant de voir son transfert à la Real Socieda aboutir. Les départs imminents de Hamari Traoré et Umar Sadiq devraient permettent de débloquer le dossier. Dans le cas contraire, l’ancien joueur de West Ham retournerait à Paris. Ce contretemps pourrait donc se transformer en échec monumental.