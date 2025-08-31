Mercato PSG : Kang-In Lee à Nottingham ? Du lourd arrive !

Déterminé à recruter Kang-In Lee cet été, Nottingham Forest s’apprête à revenir à la charge après un premier refus du PSG. Les dernières heures du mercato s’annoncent animées dans la capitale.

Mercato PSG : Kang-In Lee prêt à forcer son départ ?

Malgré un début de saison réussi avec le Paris Saint-Germain et un temps de jeu positif lors des deux premiers matches, Kang-In Lee souhaite connaître ses options sur le marché. L’international sud-coréen souhaite bénéficier de plus de temps de jeu et de visibilité, dans une année marquée par la Coupe du Monde.

Le milieu offensif de 24 ans sort d’une saison en deux temps, qui a basculé assez nettement à partir du recrutement de Khvicha Kvaratskhelia lors du mercato de l’hiver passé, que ce soit dans son utilisation ou dans ses statistiques. Kang-In Lee a disputé les 37 premiers matches de la saison 2024-2025, puis seulement 8 sur les 21 suivants, jusqu’à la Coupe du Monde des clubs.

Alors que le marché des transferts ferme ses portes le lundi à 20 heures, l’ancien ailier de Majorque veut toujours quitter les rangs du Paris SG. Surtout que Nottingham Forest est prêt à lui dérouler le tapis rouge. Très intéressé par le renfort de Lee, qui aimerait un peu plus de temps de jeu, le club anglais aurait formulé une proposition estimée à 30 millions d’euros, avec des bonus pouvant atteindre 30 millions d’euros supplémentaires.

Une somme importante pour un joueur acheté 22 millions d’euros il y a deux ans. Mais Paris a refusé la proposition et n’a pas ouvert la porte aux négociations. Pour autant, « les dirigeants anglais sont prêts à rehausser leur offre si leurs homologues parisiens venaient à changer d’avis », selon les informations du quotidien L’Équipe. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Kang-In Lee est évalué à 25 millions d’euros sur Transfermarkt.