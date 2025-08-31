INFO Mercato: L’OM oublie Ordonez, un roc néerlandais arrive

Face à la gourmandise du FC Bruges dans les négociations pour le défenseur équatorien Joel Ordonez, l’OM s’est finalement tourné vers une autre cible pour renforcer sa charnière centrale dans ces derniers instants du mercato estival.

Mercato : L’OM a trouvé un accord avec Lutsharel Geertruida

Joel Ordonez à l’OM, c’est définitivement terminé. Pendant un mois, Pablo Longoria et Medhi Benatia ne sont pas parvenus à trouver un terrain d’entente avec les dirigeants du Club Bruges qui ont passé son temps à modifier ses exigences financières pour son joueur de 21 ans. Ces dernières heures, les Belges auraient réclamé jusqu’à 40 millions d’euros.

Une somme que les Marseillais auraient refusé de payer. Pour oublier cet échec, Longoria et Benatia auraient accéléré sur la piste menant à Lutsharel Geertruida. D’après le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato, un accord contractuel aurait été trouvé avec Lutsharel Geertruida. L’OM s’activerait désormais pour trouver un terrain avec la direction du RC Lens sur les termes de la transaction.

🚨 𝗔𝗖𝗖𝗢𝗥𝗗 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗖𝗧𝗨𝗘𝗟 𝗧𝗥𝗢𝗨𝗩𝗘́ 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟’𝗢𝗠 𝗘𝗧 𝗟𝗨𝗧𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘𝗟 𝗚𝗘𝗘𝗥𝗧𝗥𝗨𝗜𝗗𝗔 🇳🇱 ! 💙🤍



Les discussions continuent avec Leipzig pour un prêt avec option d’achat.



Sunderland est aussi rentré dans la course.



🗞️ @footmercato pic.twitter.com/d3LVqbtAqp — Actu Foot (@ActuFoot_) August 31, 2025

« Selon nos dernières informations, l’Olympique de Marseille a trouvé un accord contractuel avec le Néerlandais de 25 ans et discute désormais avec Leipzig pour un prêt. Méfiance toutefois puisque toujours d’après nos indiscrétions, Sunderland est aussi entré dans la danse et tente de rafler la mise », explique le spécialiste mercato du portail francilien.

Sous contrat avec le club allemand jusqu’en juin 2029, Lutsharel Geertruida est évalué à 20 millions d’euros sur Transfermarkt. Son arrivée serait assurément l’un des gros coups de ces dernières 24 heures du mercato estival.