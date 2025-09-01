Mercato FC Nantes : Kita prépare un gros coup !

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita a résisté aux offres pour l’une de ses pépites pendant ce mercato estival. Le patron des Canaris prépare le coup pour 2026.

Mercato FC Nantes : Kita vise le jackpot pour une pépite !

Louis Leroux attire toutes les attentions. À peine une saison complète de Ligue 1 derrière lui, le milieu de terrain du FC Nantes fait déjà l’objet de nombreuses convoitises. Sa technique, sa maturité et son potentiel ont séduit l’AS Monaco, qui a tenté à plusieurs reprises de l’enrôler cet été. Les 20 M€ proposés n’ont cependant pas suffi à convaincre le FC Nantes.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : l’avenir de Mostafa Mohamed scellé !

Le club a su garder la tête froide pour protéger sa pépite. Mais l’intérêt ne faiblira pas. Dès 2026, que ce soit lors du mercato d’hiver ou de l’été, les prétendants reviendront si Leroux continue sa progression. Sous les ordres de Luis Castro, qui croit énormément en lui, le jeune Canari de 19 ans pourrait rapidement exploser et confirmer son talent.

À voir

Mercato ASSE : KSV pousse pour un dernier coup au milieu

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Le FCN joue au dur, 100M€ refusés

Pour Nantes, c’est aussi la preuve que sa formation fonctionne toujours. Bastien Meupiyou, Nathan Zézé et Tylel Tati incarnent, eux aussi, cette nouvelle génération montante du football européen. Louis Leroux complète ce vivier prometteur. Et si 20 M€ n’ont pas suffi cet été, les offres en 2026 pourraient largement dépasser cette somme. Une belle plus-value en perspective pour Waldemar Kita, qui voit déjà son gros coup se dessiner pour les prochaines saisons.