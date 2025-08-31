Mercato FC Nantes : Le FCN joue au dur, 100M€ refusés

Le FC Nantes reste inflexible pour son attaquant Matthis Abline, malgré près de 100 M€ d’offres cumulées. Les Canaris veulent faire de leur jeune talent un transfert record… mais pas à n’importe quel prix.

Mercato FC Nantes : Abline, courtisé mais intouchable

Matthis Abline continue de faire tourner les têtes cet été. Wolverhampton a récemment proposé 30 M€, refusés par le FC Nantes qui réclame au moins 40 M€. C’est la quatrième offre formelle écartée par le club après celles de l’OM (15 M€), Sunderland (20 M€) et le Paris FC (20 M€ + 5 M€ de bonus).

Malgré un intérêt marqué de plusieurs clubs européens et français, Nantes reste ferme : Abline n’est pas à vendre sous sa valeur. Le jeune attaquant, qui n’a pas été titularisé contre Auxerre ce week-end, voit ses chances de quitter le club fortement réduites.

Vers un record historique ?

Après le départ de Nathan Zézé pour 20 M€ en Arabie Saoudite, le FC Nantes vise un nouveau record avec Abline. Le club joue la carte de la patience et du renforcement de son effectif. Le marché du transfert est encore ouvert pour deux jours et un prétendant pourrait, en théorie, satisfaire les exigences du FCN.

Mais l’intransigeance des Canaris envoie un message clair : « Si vous voulez Matthis Abline, il faudra casser la tirelire. » Une position qui pourrait peser sur la décision finale et, peut-être, changer la dynamique d’un mercato où Nantes se montre plus que jamais ambitieux.