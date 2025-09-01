Mercato FC Nantes : l’avenir de Mostafa Mohamed scellé !

Mostafa Mohamed reste finalement au FC Nantes. Le Pharaon a convaincu le technicien nantais, Luis Castro et il devient le nouveau patron de l’attaque des Canaris.

Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed saisit sa chance et prend les devants

Mostafa Mohamed a frappé fort dès l’entame de saison. L’attaquant égyptien, longtemps dans l’ombre de Matthis Abline au FC Nantes, a retrouvé une place, du temps de jeu, et offert le premier succès nantais. Son but est venu vite. Huitième minute : une relance mal gérée par Auxerre, deux duels gagnés, une passe de Guirassy, Akpa en retard. Mohamed, 27 ans, frappe sans prévenir, De Percin est battu.

L’an dernier, avec Kombouaré, il entrait plus souvent qu’il ne commençait. Cette fois, Abline réfléchit à son avenir, Mohamed joue et marque. Lui aussi aurait pu partir, Lens et le Panathinaïkos ont montré de l’intérêt. Mais il reste, pour une quatrième saison nantaise, utile et décisif.

Castro dispose d’armes variées. « J’ai trois mecs très forts et très différents pour le poste d’avant-centre. Abline sait faire mal, on l’a vu en fin de match avec sa frappe sur le poteau (80e) et Youssef (El-Arabi) est un joueur de grande qualité dans la surface…Chacun fait son travail pour mériter d’être titulaire. Et si les trois le méritent, c’est à moi de faire des choix. Là, il y a eu un petit mal de tête, car ils le méritaient tous. », glisse l’entraîneur.

Mostafa Mohamed deviendra certainement le roi de la Beaujoire sous la houlette de Luis Castro.