Mercato ASSE : Paris FC passe à l’offensive pour Stassin

L’ASSE est plus que jamais sous pression à quelques heures de la fin du mercato. Une offre XXL du Paris FC est tombée pour Lucas Stassin.

Mercato : Offensive du Paris FC avec une offre de 29 M€ pour Stassin

L’ASSE va-t-elle céder Lucas Stassin au Paris FC, ce lundi, avant la fermeture du mercato d’été ? Tout porte à croire que oui. Le club de la capitale a en effet transmis une proposition estimée à 26 millions d’euros, plus de 3 millions d’euros de bonus, selon les informations de L’Équipe. Cette proposition devrait faire fléchir la Direction du club stéphanois, qui avait fermé la porte de sortie au meilleur buteur de son équipe de la saison dernière.

Cette offre est évidemment supérieure aux 20 millions d’euros que l’AS Saint-Etienne attendait pour l’attaquant belge, recruté à 10 millions d’euros, l’été dernier. Notons que Lucas Stassin a certes fait trois apparitions avec les Verts en Ligue 2 ce début de saison, mais il ne veut pas jouer en deuxième division. Il l’a fait savoir aux dirigeants de Kilmer Sports Ventures (KSV), depuis la relégation de l’équipe stéphanoise.